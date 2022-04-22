سيول وطوكيو تتقاسمان الآراء حول ضرورة تعزيز التعاون بينهما

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قال النائب البرلماني "جونغ جين سوك"رئيس الوفد الذي أرسله الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" إلى اليابان، إن الوفد الكوري عقد اجتماعا مع وزير الخارجية الياباني "يوشيماسا هاياشي" اليوم الاثنين، حيث تقاسم معه الآراء حول ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين نظرا لأنهما يتشاركان قيم الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق ومهام المستقبل.وأضاف "جونغ" في تصريح أدلى به للصحفيين بعد انتهاء الاجتماع أنه شدد على أهمية بذل جهود مشتركة لإيجاد الحلول المرجوة للقضايا العالقة بين البلدين من خلال حوار جدي.وقال إن زيارة وفد الرئيس المنتخب "يون" لليابان لا تستهدف إجراء مباحثات حول القضايا العالقة، بل تستهدف تقديم شرح حول موقف الرئيس المنتخب المبدئي بشأن سياساته الخارجية تجاه اليابان.وفيما يخص إمكانية توجيه دعوة لرئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" لحضور حفل تنصيب الرئيس الكوري الجديد، أكد "جونغ" أن هذه القضية في يد اليابان، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة مستعدة لاستضافته بكل حفاوة إذا قرر حضور الحفل.