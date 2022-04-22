الرئيس المنتخب يون يؤكد على ضرورة تقديم الدعم الكافي لتطوير اللقاحات

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شدد الرئيس المنتخب "يون صوك يول" اليوم الاثنين على أهمية تقديم دعم حكومي للشركات التي تطور اللقاحات، مشيرا إلى أن اللقاحات ستكون مصدرا مهما لإيرادات كوريا ونموها الاقتصادي والصحة والأمن الوطنيين.جاء ذلك خلال زيارة "يون" لشركة "إس كي بايو ساينس" التي تعد أول شركة كورية تطور لقاحات مضادة لفيروس كورونا، حيث أكد على ضرورة أن يقوم بالمزيد من الزيارات للمعاهد العلمية التي تطور التكنولوجيا الرئيسية ذات الصلة بنمو البلاد.الجدير بالذكر أن شركة "إس كي بايو ساينس" أعلنت اليوم أن المرحلة الثالثة من تجاربها السريرية على مادتها المرشحة قيد التطوير كلقاح مضاد لفيروس كورونا، والمعروفة باسم "جي بي بي 10"، قد أثبتت أن لديها استجابة مناعية أعلى من اللقاحات الأخرى، بما في ذلك "أسترازينيكا".وأكد الرئيس المنتخب "يون" على أن الحكومة الجديدة لن تدخر جهدا لتقديم كل الدعم الممكن للشركات التي تطور لقاحات وعلاجات كورونا.وكان في رفقة "يون" رئيس اللجنة الانتقالية الرئاسية "آن تشول سو".