الرئيس الأمريكي يزور كوريا الجنوبية يوم 21 مايو

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" سوف يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية يوم الحادي والعشرين من مايو القادم لعقد محادثات قمة مع الرئيس الكوري الجديد "يون صوك يول".ويجري الجانبان الكوري والأمريكي حاليا مباحثات حول تفاصيل جدول أعمال هذه الزيارة.وفي أثناء إقامته في كوريا الجنوبية والتي تستغرق 3 أيام، سيقوم "بايدن" بزيارة لقرية الهدنة العسكرية "بان مون جوم"، ومصنع لأشباه الموصلات، ومكتب الفرع الكوري لشركة "نتفليكس".وقال مصدر دبلوماسي أمريكي إن "بايدن" سيغادر واشنطن يوم العشرين من شهر مايو القادم متوجها إلى كوريا الجنوبية، قبل زيارته لليابان بدءا من يوم الثالث والعشرين من مايو لحضور قمة الحوار الأمني الرباعي "كواد".وتثير زيارة "بايدن" لقرية "بان مون جوم" انتباه الكثيرين، بشأن الرسالة التي سوف يوجهها إلى كوريا الشمالية، لأن هذه الزيارة ستتم بعد إجرائه قمة مع الرئيس الكوري الجديد "يون".وكان "بايدن" قد قام بزيارة لقرية "بان مون جوم" في عام 2013 بصفته نائبا للرئيس الأمريكي حينذاك.ومن المتوقع أن يوضح "بايدن" موقف الحكومة الأمريكية حول إعادة تشكيل سلسلة توريد أشباه الموصلات خلال زيارته لمصنع أشباه الموصلات.كما يُتوقع أيضا أن يقوم "بايدن" بزيارة للمكتب الفرعي لشركة "نتفليكس" وسط محاولة كوريا الجنوبية لتمرير قانون خاص بفرض رسوم لاستخدام شبكة الإنترنت على الشركات العالمية، بما في ذلك "يوتيوب".ويزور كوريا الجنوبية حاليا مدير إدارة شرق آسيا والمحيط الهادئ في مجلس الأمن القومي الرئاسي الأمريكي "إدغارد كاغان" ضمن الإعداد لزيارة "بايدن" لكوريا الجنوبية.