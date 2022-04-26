تأجيل الجلسة البرلمانية لتعيين رئيس الوزراء

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تم تأجيل جلسة الاستماع البرلمانية لتأكيد تعيين المرشح لمنصب رئيس الوزراء "هان دوك سو" حتى اليوم الثلاثاء على أقرب تقدير، حيث فشلت الأحزاب السياسية في تسوية الخلافات حول كفاية المستندات التي قدمها المرشح. وأعلن النائب عن حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي "جو هو يونغ"، رئيس لجنة جلسة الاستماع البرلمانية الخاصة، عن تعليق الجلسة في حوالي الساعة 4:50 من بعد ظهر أمس. وقال "جو" إنها سوف تُستأنف في الساعة 10 من صباح الثلاثاء، موضحا أنه نظرا لعوامل مختلفة، تبين أنه من الصعب مواصلة الجلسة، ودعا النواب الأعضاء في اللجنة من الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب إلى إجراء المزيد من المناقشات من أجل عقدها بسلاسة. وكانت الجلسة قد بدأت في الساعة العاشرة من صباح أمس الاثنين، ولكن تم تأجيلها بعد 39 دقيقة فقط، حيث قاطعها النواب التابعون للحزب الحاكم وحزب العدالة التقدمي المعارض الصغير، احتجاجا على رفض حزب "قوة الشعب" تأجيلها حتى يتم تقديم جميع المستندات ذات الصلة المتعلقة بمؤهلات "هان". واستؤنفت الجلسة في الساعة 4:30 مساء، لكنها استمرت لمدة 14 دقيقة فقط قبل أن يتم تأجيلها مرة أخرى. ويذكر أن "هان"، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في ظل إدارة "روه مو هيون"، ظهرت ضده مزاعم بسوء سلوك وفساد هو وأفراد عائلته، منذ أن رشحه الرئيس المنتخب "يون صوك يول" للمنصب في أوائل هذا الشهر. ويجادل الحزب الحاكم بأن المرشح يحتاج إلى إظهار دليل على براءته قبل بدء جلسة الاستماع، بينما يؤكد حزب "قوة الشعب" أن المرشح قد استجاب بصدق لكل هذه الطلبات.