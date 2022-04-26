سقوط أمطار على كوريا بدءا من المناطق الجنوبية

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توقع تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية سقوط أمطار على جميع أنحاء كوريا بدءا من ليلة أمس الاثنين.وقال التقرير إن الأمطار بدأت تهطل على جزيرة جيجو والمناطق الساحلية في مقاطعة جنوب جولا فيما بين الساعة 4 مساء و6 مساء، وتوسعت لتؤثر على مناطق جولا ومقاطعاتي "تشونغ تشُنغ". وتوقع تقرير هيئة الأرصاد الجوية أن تسقط الأمطار الربيعية على جميع أنحاء البلاد.وتوقع التقرير أيضا أن يتوقف هطول الأمطار في معظم المناطق بحلول بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على الرغم من أنه من المتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية هطول أمطار غزيرة خلال فترة قصيرة من الوقت.وأضاف التقرير أن حجم الأمطار في مناطق جنوب جولا وجنوب كيونغ سانغ وجيجو سيزيد عن 50 ملليمترا في الساعة بين ليلة الاثنين وصباح الثلاثاء.وبالنسبة لبعض المناطق الجبلية في جزيرة جيجو، من المتوقع أن تصل الأمطار إلى أكثر من 300 ملليمتر، وأكثر من 150 ملليمترا في جنوب جيجو والمناطق الساحلية الجنوبية من البر الرئيسي.