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السياسية

إلغاء إضراب سائقي الحافلات في سيول في اللحظة الأخيرة

Write: 2022-04-26 10:43:32

إلغاء إضراب سائقي الحافلات في سيول في اللحظة الأخيرة

Photo : YONHAP News

توصل سائقو الحافلات النقابيون في العاصمة سيول إلى اتفاق مع الإدارة قبل ساعتين من بدء إضراب عام.

وأبرم اتحاد حافلات سيول وإدارته اتفاقا في مفاوضات اللحظة الأخيرة في حوالي الساعة 1:30 من صباح اليوم الثلاثاء، لتجنب الإضراب، حيث اتفق الجانبان على زيادة الأجور بنسبة خمسة بالمائة لهذا العام.

وقد قرر سائقو الحافلات النقابيون في مقاطعة كيونغ كي تأجيل الإضراب المخطط له في مفاوضاتهم مع الإدارة بعد ظهر أمس الاثنين، بينما توصل أولئك الموجودون في مدن ومقاطعات أخرى إلى اتفاقات مع إداراتهم أو ألغوا الإضرابات المخطط لها.

وكان سائقو الحافلات في سيول وسبع مناطق أخرى قد خططوا لتنظيم إضراب في الساعة 4 من صباح اليوم الثلاثاء إذا فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع الإدارة.
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