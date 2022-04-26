كوريا الشمالية تنظم عرضا عسكريا ليليّا ضخما

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أفادت الأنباء بأن كوريا الشمالية أقامت عرضا عسكريا ضخما ليلة الاثنين لإحياء الذكرى السنوية لتأسيس جيشها.ووفقا للجيش الكوري الجنوبي أمس، بدأت كوريا الشمالية العرض في حوالي الساعة 10 مساء في ساحة "كيم إيل سونغ" في بيونغ يانغ، بعد إقامة حفل لإحياء الذكرى التسعين على تأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي. وتعد هذه هي المرة الثانية عشرة التي تنظم فيها كوريا الشمالية عرضا عسكريا منذ تولي كيم جونغ أون السلطة في عام 2012.وشارك في العرض عشرات الآلاف من الجنود والمواطنين، ولكن لم يُعرف ما إذا كان زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" قد حضر هذا الحدث أم لا. وكان كيم قد ألقى خطابات في أحداث مماثلة في الماضي.ووفقا للسلطات العسكرية والاستخباراتية في كوريا الجنوبية، يُفترض أن يكون هذا العرض الأخير هو الأكبر من نوعه حتى الآن، استنادا إلى صور الأقمار الصناعية التي أظهرت أنه تم تعبئة حوالي 250 قطعة من المعدات لإجراء تدريبات على العرض.ويُعتقد أن كوريا الشمالية قد أظهرت أحدث أسلحتها في عرض الأمس، بما في ذلك الصاروخ "هوا صونغ 8" الأسرع من الصوت، والصاروخ "هوا صونغ 17" الباليستي العابر للقارات، والصاروخ الباليستي الذي يتم إطلاقه من غواصة.