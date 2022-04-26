مون يعرب عن دعمه لاقتراح إصلاح النيابة العامة

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أعرب الرئيس "مون جيه إين" عن دعمه للاتفاق الذي توصل إليه الحزب الحاكم مع الحزب المعارض حول مشروعات قوانين إصلاح النيابة العامة بهدف تقليص سلطات التحقيقات لديها.وكشف الرئيس مون عن أفكاره بشأن هذه القوانين المثيرة للجدل يوم أمس الاثنين خلال آخر لقاء يجريه مع الصحفيين قبل انتهاء فترته الرئاسية، حيث جدد مون دعمه لفصل سلطات الادعاء عن قيادة التحقيقات وتوجيه الاتهام للمشتبه بهم.ومع ذلك، شدد على أنه حتى لو كان ذلك أمرا جيدا، فإن العملية يجب أن تحظى بتأييد من الشعب وتفهمه. وقال مون إنه يؤيد الاقتراح المتفق عليه بين الأحزاب السياسية، والذي تم بترتيب من رئيس البرلمان "بارك بيونغ صوك". وقال الرئيس إنه يتفهم تماما الاحتجاجات من قبل النيابة العامة ضد مشروعات قوانين الإصلاح، لكن النيابة ستكون الآن قادرة على التركيز بشكل أكبر على التحقيقات المهمة التي تجيدها.ومن ناحية أخرى، انتقد مون التصريحات الأخيرة التي أدلى بها المرشح لمنصب وزير العدل "هان دونغ هون" بأنه سيعرقل مشروعات قوانين الإصلاح. وندد مون، الذي ظهر في برنامج تلفزيوني محلي تم بثه مساء أمس الاثنين، بتصريحات هان ووصفها بأنها "غير مناسبة وخطيرة للغاية".