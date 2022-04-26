وسائل الإعلام اليابانية تقول إن كيشيدا سيلتقي بوفد يون اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام في اليابان إن رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" سوف يلتقي بالوفد الذي أرسله الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" إلى طوكيو، اليوم الثلاثاء.وبحسب تقرير نشرته وكالة "كيودو" للأنباء، فإن "كيشيدا" سيلتقي بالوفد الكوري اليوم الثلاثاء في مكتب رئيس الوزراء.كما نشرت صحيفتان يابانيتان أخريان، هما "أساهي" و"ماينيتشي"، تقارير مماثلة اليوم.ومن المتوقع أن يسلم الوفد المكون من سبعة أعضاء، برئاسة نائب رئيس البرلمان "جونغ جين سوك"، رسالة من يون إلى كيشيدا خلال اللقاء.وعند وصوله إلى اليابان يوم الأحد في زيارة تستغرق خمسة أيام، قال رئيس الوفد الكوري للصحفيين إنه يعتقد أن رسالة يون تحمل توقعاته لعلاقات جديدة مع اليابان وتوقعاته بردود إيجابية من قبل طوكيو.