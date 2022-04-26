وكالة فيدرالية أمريكية توصي بإدراج كوريا الشمالية في القائمة السوداء الدينية

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أوصت لجنة حكومية فيدرالية أمريكية بأن تصنف الولايات المتحدة كوريا الشمالية كدولة ذات اهتمام خاص في مجال انتهاكات الحرية الدينية. وقدمت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية تلك التوصية إلى وزارة الخارجية الأمريكية يوم أمس الاثنين.ويذكر أن تلك اللجنة هي وكالة حكومية اتحادية أمريكية مستقلة من الحزبين، أنشأها الكونغرس لتعزيز الحريات الدينية في الخارج وتقديم توصيات سياسية إلى الرئيس ووزير الخارجية والكونغرس. وأصدرت اللجنة تقريرها السنوي أمس، حيث أوصت فيه الإدارة الأمريكية بتصنيف 15 دولة من بينها كوريا الشمالية على أنها "دول ذات اهتمام خاص" لانتهاكها الحريات الدينية.وقد تم إدراج كوريا الشمالية ضمن القائمة الأمريكية السوداء للحريات الدينية كل عام منذ عام 2001. وقالت اللجنة في التقرير إنه في عام 2021، ظلت ظروف الحرية الدينية في كوريا الشمالية من بين الأسوأ في العالم.كما أشار التقرير إلى أن الأيديولوجية الحاكمة في كوريا الشمالية، والمعروفة باسم "جو تشيه"، تحظر اعتناق الأديان والأيديولوجيات الأخرى، وأن المبادئ العشرة لإنشاء نظام أيديولوجي موحد في كوريا الشمالية، تحرم المواطنين الكوريين الشماليين من التمتع بالحرية الدينية.