الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 0,7% في الربع الأول

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حقق الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 0,7% فقط في الربع الأول من هذا العام نتيجة لانخفاض الاستهلاك المدني والاستثمار، متأثرا بزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا.جاء ذلك في تقرير أصدره البنك المركزي الكوري اليوم، كشف فيه عن أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0,7% في الربع الأول من هذا العام مقارنة مع الربع الأسبق.يشار إلى أن الاقتصاد لاكوري كان قد سجل نموا سلبيا في كل من الربعيْْن الأول والثاني من عام 2020، ثم سجل نموا مضطردا خلال الأرباع السبعة التالية، من الربع الثالث من نفس العام إلى الربع الأول من هذا العام، لكن نسبة النمو في الربع الأول من هذا العام انخفضت بمقدار 0.5% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، الذي بلغت النسبة فيه 1.2%.وفي الربع الأول من هذا العام استمرت الصادرات الكورية في الزيادة بينما انخفض كل من الاستهلاك المدني والاستثمار في الإنشاءات والمرافق، حيث انخفض الاستهلاك المدني بـ0.5%، خاصة في مجالات المواد الاستهلاكية شبه الدائمة مثل الملابس والأحذية، والخدمات مثل ثقافة التسلية والأطعمة والإقامة.كما انخفض الاستثمار في الإنشاءات بـ2.4 % بينما انخفض الاستثمار في المرافق بـ4%.أما الصادرات الكورية فقد زادت بـ4.1 % خاصة في مجاليْ أشباه الموصلات والمنتجات الكيميائية، بينما زادت الواردات أيضا بـ0,7%، خاصة في مجال النفط.