47% من الأجانب ينوون السفر إلى كوريا في غضون الأعوام الـ3 القادمة

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تبين أن ما يقارب نصف عدد الأجانب لديهم نية للسفر إلى كوريا الجنوبية في غضون الأعوام الـ3 القادمة، مع اختيار التأكيد على السلامة من الإصابة بفيروس كورونا كأهم شرط للسفر.جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة السياحة الكورية اليوم، تضمن نتائج مسح بشأن الزوار المحتملين إلى كوريا وشمل حوالي 30 ألف شخص من الرجال والنساء الذين تتجاوز أعمارهم 15 عاما في 21 دولة، وكان لدى 71.7% منهم تجارب سفر إلى الخارج، ولدى 72.8% منهم خطة للسفر إلى الخارج في غضون الأعوام الـ3 القادمة، كما كان لدى 19.4% منهم تجربة سفر إلى كوريا الجنوبية، ولدى 47% منهم نية للسفر إلى كوريا في غضون تلك الفترة.وقد اختار 9% منهم كوريا الجنوبية كأول دولة يودون زيارتها، حيث قال 44.1% منهم إنهم ينوون الزيارة هذا العام بينما قال 25.8% منهم إنهم يخططون لزيارة كوريا في عام 2024، وقال 24.1% منهم إنهم ينوون الزيارة في العام القادم.وكان أهم شرط لزيارة كوريا بنسبة 30.2%، هو موعد انتهاء جائحة كورونا، واختار 28% منهم إعلان المؤسسات الرسمية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية عن نهاية الجائحة، مما يدل على أن تخفيف خطورة كورونا يمثل أهم شروط الزيارة.وتبين في المسح أيضا أن فرقة "بي تي إس" ورواج المحتويات الكورية عالميا، بما في ذلك مسلسل "لعبة الحبار"، قد أثرت إيجابيا على نيتهم السفر إلى كوريا.وحول أسباب نيتهم السفر إلى كوريا، اختار 15.1% منهم كثرة الأشياء الجديرة بالتمتع والمعايشة.