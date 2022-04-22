اتفاق كوري أمريكي على إجراء بحوث مشتركة بشأن سياسات الفضاء

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صرحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم بأنها اتفقت مع نظيرتها الأمريكية على إجراء بحوث مشتركة من أجل تطوير السياسات ذات الصلة بالفضاء.وجاء الاتفاق خلال الاجتماع الثامن عشر لمجموعة عمل التعاون الفضائي الكورية الأمريكية على مستوى مدير، الذي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس.وأوضحت الوزارة أن مذكرة الاتفاق تمثل أول وثيقة رسمية بين الجانبين تطرح اتجاه تطوير سياسات الفضاء، وهي تشتمل على عدد من المهام العملية الهادفة إلى تعزيز القدرة على التعامل مع الفضاء على مستوى التحالف الكوري الجنوبي الأمريكي، وذلك استعدادا للتهديدات المتزايدة في مجال أمن الفضاء.واتفق الجانبان أيضا على تقاسم المعلومات من أجل وضع تصور مشترك للفضاء ورعاية الخبراء في هذا المجال، من خلال المشاركة في التدريبات ذات الصلة، وتعزيز القدرة على تنفيذ العمليات المشتركة في الفضاء من خلال تحسين التوافق بين الجانبين.يشار إلى أن البلدين كانا قد عقدا أول اجتماع لمجموعة عمل التعاون الفضائي في عام 2013 بعد إبرام مذكرة تعاون ذات صلة في شهر أكتوبر من عام 2012.