وفاة الروائي الكوري لي وي سو

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توفي الروائي الكوري البارز "لي وي سو" اليوم عن عمر يبلغ 76 عاما، بعد أن ظل يعمل عمدة لقرية "كام صونغ" في منطقة "هواتشون" بمقاطعة "كانغ وان".وقد ولد "لي" في مدينة "هام يانغ" بمقاطعة جنوب كيونغ سانغ في عام 1946.واختارت صحيفة "كانغ وان إيل بو" روايته القصيرة " أطفال متدربون" لتكون ضمن أدب السنة الجديدة في عام 1972، ثم فاز عن راويته المتوسطة "المعلم" بجائزة "الأديب الجديد" من مجلة "الجيل" الأدبية في عام 1975، ليبدأ رسميا في ممارسة العمل الأدبي.ومن أهم أعماله: الروايات الطويلة "كلب وحشي"، و"سيف"، و"خريطة بيوك او كوم هاك دو"، والديونان الشعريان "فراشة" و"الشوق يصبح أحفورة"، وكتابا المقالات "سقوط الأمطار في منامي" و"شباب لا يقهر".وقد أصبح "لي" معروفا كأديب يتواصل مع القراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار شبكة الإنترنت.ومن أهم صفاته كأديب كتابة أعماله الأدبية الجميلة باستخدام أسلوب الفانتازيا اعتمادا على عاطفته الدقيقة.