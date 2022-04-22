فتح القصر الرئاسي الكوري للجمهور بدءا من يوم 10 مايو

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صرحت اللجنة الرئاسية الانتقالية بأنه سيتم فتح القصر الرئاسي الكوري للجمهور يوم العاشر من شهر مايو القادم بعد انتهاء مراسم تولي الرئيس المنتخب "يون صوك يول" السلطة، بينما سيبدأ "يون" عمله في مكتب مؤقت في الطابق الخامس من مقر الرئاسة الجديد في منطقة "يونغ سان".وبهذا سيكون بإمكان الجمهور زيارة مختلف أماكن القصر الرئاسي، الذي يُطلق عليه "البيت الأزرق"، أو "تشونغ وا ديه"، بما في ذلك الساحة الموجودة أمام المبنى الرئيسي وحديقة "نوك جي وان" ومبنى "سانغ تشون جيه"، وسوف يتم فتح القصر الرئاسي 6 مرات يوميا للزيارة حتى يوم 22 مايو، بحيث يستقبل 6 آلاف و500 زائر كل مرة لمدة ساعتين.ويمكن لمن يرغب في الحجز للزيارة إليه التقدم بطلب مسبقا عبر الإنترنت.ولن يكون بإمكان الزوار التجول داخل مباني القصر الرئاسي إلى أن يتم ترتيب المرافق والوثائق الأمنية.ولكن سكون بإمكان الجمهور زيارة القصر عن طريق تسلق جبل "بوك هان" المؤدي إلى مقر الرئاسة الحالي بشكل حر بدءا من الساعة السابعة من صباح العاشر من الشهر القادم.ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يبدأ الرئيس المنتخب عمله في مكتب مؤقت في الطابق الخامس من مقر الرئاسة الجديد في منطقة "يونغ سان" في وسط سيول بدءا من شهر مايو القادم بسبب تأخر عملية ترميم مكتبه الجديد في الطابق الثاني من المقر الجديد.