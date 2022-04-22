19 % نسبة الحجز المسبق للتطعيم بالجرعة الرابعة من لقاحات كورونا في كوريا

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تشهد كوريا الجنوبية حاليا زيادة مضطردة في وتيرة العودة إلى الحياة الطبيعية، بعدما تم في الأسبوع الماضي رفع نظام التباعد الاجتماعي والسماح بأكل الأطعمة داخل مرافق التجمعات بدءا من هذا الأسبوع، كما يُنتظر أن يتم استئناف مختلف الفعاليات في الهواء الطلق في مختلف أرجاء البلاد لأول مرة منذ عامين.لكن الحكومة الكورية حذرت من أن التحول إلى الحياة الطبيعية لا يعني انتهاء مخاطر فيروس كورونا، مشيرة إلى أن العديد من المتحورات الجديدة تنتشر بسرعة منذ الشهر الماضي في الولايات المتحدة وكندا وغيرهما، وأن تلك المتحورات قد تدخل إلى كوريا أيضا.وفي هذا السياق، قررت السلطات الصحية الكورية تركيز جهودها الطبية على تقليل وفيات المرضى ودعم ذوي الحالات الخطيرة بأكبر قدر ممكن، كما بدأت بالفعل في تطعيم المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما بالجرعة الرابعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث بلغت نسبة الحجوزات المسبقة للتطعيم بالجرعة الرابعة 19% حتى يوم أمس، بينما بلغت نسبة التطعيم 6.8%.وتنوي السلطات الصحية بالتعاون مع الحكومات المحلية تقديم تسهيلات للتطعيم بما يتناسب مع الفئات التي تواجه صعوبات في التطعيم، بما في ذلك تقدم وسائل للنقل وتقديم المعلومات ذات الصلة بمختلف اللغات.