ستاندرد آند بورز تحافظ على تصنيف كوريا الائتماني عند إيه إيه

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قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني اليوم الأربعاء إنها حافظت على تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية عند مستوى "إيه إيه" مع نظرة مستقبلية مستقرة.وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني السيادي قصير الأجل لكوريا الجنوبية عند "إيه 1 +".وأرجعت السبب في حفاظها على تصنيفها الائتماني لكوريا الجنوبية إلى احتمال تحقيق كوريا 40 ألف دولار من نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي في عام 2025، والإنجازات التي حققتها كوريا في الإنفاق العام المستدام والنمو الاقتصادي المتوازن.وتوقعت ستاندرد آند بورز أن تشهد كوريا الجنوبية انخفاضا في عجزها المالي خلال العامين القادمين، ثم تحقق فائضا في عام 2024.وقالت إن الحفاظ على التصنيف الائتماني الحالي لكوريا الجنوبية يتطلب تعزيز الإنتاجية متغلبا على شيخوخة السكان، محذرة من أن الديون الأسرية والتهديدات الأمنية المحتملة ستؤثر سلبا على تصنيف كوريا الجنوبية الائتماني.وتحافظ وكالة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية عند مستوى "إيه إيه"، وهو ثالث أعلى مستوى"، منذ شهر أغسطس من عام 2016، عندما رفعت التصنيف من "إيه إيه سالب".