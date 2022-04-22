كوريا تسجل 76 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 76 ألفا و787 حالة، منها 37 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 17 مليونا و86 ألفا و626 شخصا.ومن بين الإصابات الجديدة، كان هناك 18 ألفا و258 إصابة تم تأكيدها لدى مسنين تتجاوز أعمارهم 60 عاما، و13 ألفا و571 إصابة تم تأكيدها لدى شباب تقل أعمارهم عن 18 عاما.وانخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الحرجة بمقدار 67 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى 546 شخصا.أما عدد الوفيات فقد شهد زيادة بمقدار 141 حالة وفاة ليرتفع إحمالي عدد الوفيات إلى 22 ألفا و466 حتى الآن.وبلغ عدد المصابين الذين يتلقون علاجا في منازلهم 441 ألفا و745 شخصا.