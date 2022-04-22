كوريا الجنوبية تشتري صواريخ اعتراضية أمريكية لتركيبها في مدمراتها

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تم اختيار الصواريخ الاعتراضية الأمريكية "إس إم - 6" لنشرها على متن المدمرات من طراز إيجيس للقوات البحرية الكورية الجنوبية.ووافقت الحكومة الكورية في اجتماع للجنة تعزيز مشروع الدفاع عقد أمس الثلاثاء على صفقة بقيمة 760 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 606 ملايين دولار، لشراء تلك الصواريخ اعتبارا من العام القادم وحتى عام 2031.ويتراوح مدى صواريخ "إس إم - 6" التي تنتجها شركة "رايثيون" الأمريكية بين 240 كيلومترا و460 كيلومترا.وتخطط القوات البحرية الكورية لتجهيز المدمرات الثلاث التي سيتم نشرها على مراحل بدءا من عام 2024، بتلك الصواريخ.وقررت لجنة تعزيز مشروع الدفاع زيادة قوة الاختراق للصواريخ أرض - أرض التكتيكية الجديدة المطلقة من مركبات متنقلة، وتحسين أداء نظام المراقبة لمراكز المراقبة الأرضية.