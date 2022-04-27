مسح يؤكد تعزيز الصين والهند وكوريا من إنتاجية طاقة الفحم

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أظهر مسح جديد أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبة الثالثة على مستوى العالم في العام الماضي من حيث زيادة قدرتها على إنتاج الطاقة التي تعمل بالفحم. وأصدرت مجموعة "حلول المناخ"، وهي مجموعة مدنية يقع مقرها في سيول، تقريرا أمس الثلاثاء تضمن نتائج بحثها المشترك مع تسع مجموعات بيئية ومراكز أبحاث في الداخل والخارج، والتي وجدت أن القدرة الصافية لإنتاج الطاقة التي تعمل بالفحم في جميع أنحاء العالم قد ارتفعت بحوالي 10% في العام الماضي مقارنة بالعام الأسبق. وفي حين أن القدرة المشتركة لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم والتي بدأ تشغيلها التجريبي في جميع أنحاء العالم في العام الماضي بلغت 45 غيغاوات، فإن قدرة تلك المحطات التي تم إغلاقها في العام الماضي وصلت إلى 26,8 غيغاوات إجمالا. ووصل صافي الطاقة الإنتاجية إلى زيادة قدرها 18,2 غيغاوات. واتضح أيضا أن 56% من الطاقة الإنتاجية المكتسبة حديثا، أي بمقدار 25,2 غيغاوات، كانت من الصين، بينما أضافت الهند 6,4 غيغاوات، وكوريا الجنوبية 3,1 غيغاوات. وأشار التقرير أيضا إلى أنه من بين الدول الخمس على مستوى العالم التي وسعت طاقتها الإنتاجية من الفحم في العام الماضي، كانت كوريا الجنوبية هي العضو الوحيد في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ويذكر أن ثلاث محطات لتوليد الطاقة بالفحم في كوريا الجنوبية قد بدأت عملياتها التجارية في العام الماضي. كما انتقدت المجموعة الحكومة الكورية بسبب إعلانها في وقت سابق أنها ستعلق تمويل مشروعات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم في الخارج، وقالت إن تمويل محطات أو مشروعات الطاقة العاملة بالفحم الموجودة في البلاد لا يزال قائما.