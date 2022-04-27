اختيار 4 رؤساء شركات موسيقية كورية ضمن قائمة بيلبورد للموسيقيين العالميين

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تم اختيار أربعة مدراء تنفيذيين لوكالات ترفيهية كبرى في كوريا الجنوبية ضمن قائمة بيلبورد لأقوى موسيقيين عالميين لعام 2022. فقد تم إدراج كل من "لي سونغ سو" و"تاك يونغ جون"، الرئيسيْن التنفيذيين لشركة "إس إم"، و"بارك جي وان" الرئيس التنفيذي لشركة "هايب"، "شين يونغ جيه" رئيس شركة "بيغ هيت ميوزيك"، في قائمة بيلبورد السنوية للشخصيات البارزة في أسواق الموسيقى العالمية خارج الولايات المتحدة الأمريكية للعام الجاري 2022.وأشارت بيلبورد بشكل خاص في هذا السياق إلى استراتيجية "إس إم إنترتينمنت ميتافرس" لفرقة الفتيات "إيسبا"، قائلة إن الصور الرمزية الافتراضية لكل عضوة، بالإضافة إلى إنجازاتهن الرئيسية، لفتت الانتباه. وتمت الإشادة بـ"بارك جي وان" الرئيس التنفيذي لشركة "هايب" على دوره في إعادة تسمية شركة "بيغ هيت إنترتينمينت" بنجاح إلى "هايب"، بالإضافة إلى طرحه مجموعة من المبادرات المبتكرة، بينما تمت الإشارة إلى "شين يونغ جيه" رئيس "بيغ هيت ميوزيك"، التي صارت حاليا علامة فرعية لشركة "هايب"، لمساعدته على نمو فرقتيْ "بي تي إس" و"تومورو إكس توغذر".