واشنطن تؤكد استعدادها لحل قضية كوريا الشمالية بالوسائل الدبلوماسية

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" إن خطاب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في العرض العسكري أول من أمس يشكل تهديدا للسلام والأمن العالميين والنظام العالمي للحد من الانتشار النووي.جاء ذلك ردا على ما قاله "كيم جونغ أون" في خطاب حماسي ألقاه خلال عرض عسكري أقيم يوم الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية التسعين على تأسيس القوات المسلحة لبلاده، حيث تعهد بتعزيز الترسانة النووية لكوريا الشمالية.وأشار المتحدث الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة تتشارك الجهود مع الدول الحليفة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمنع برنامج الأسلحة الكوري الشمالي من الوصول إلى أخطر مستوياته، ومواجهة استفزازات بيونغ يانغ العسكرية.وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة يتوجب عليها مواجهة استفزازات كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية.لكنه قال إن الحكومة الأمريكية تظل على استعداد لحل قضية كوريا الشمالية بالوسائل الدبلوماسية والحوار، مشددا على أن واشنطن ليست لديها نوايا معادية تجاه بيونغ يانغ.