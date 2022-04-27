واشنطن تشدد على الدبلوماسية والعقوبات بعد العرض العسكري الكوري الشمالي

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كررت الولايات المتحدة التأكيد على سياساتها ذات المسار المزدوج تجاه كوريا الشمالية، والمتمثلة في الدبلوماسية والعقوبات، بعد أن ترك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الباب مفتوحا أمام إمكانية توجيه ضربة نووية استباقية خلال عرض عسكري ضخم. ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" موقف حكومته في إفادة إعلامية أمس الثلاثاء عندما سئل عن خطاب كيم في العرض العسكري أول من أمس، بمناسبة الذكرى التسعين على تأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي. وقال برايس إن تصريحات كيم "تعيد التأكيد" مرة أخرى على صحة تقييم الولايات المتحدة بأن كوريا الشمالية تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ونظام حظر الانتشار العالمي. وشدد على أن هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية لم يتغير، وقال إن واشنطن ليست لديها نية عدائية تجاه بيونغ يانغ، وهي منفتحة على الدبلوماسية والحوار. ومع ذلك، قال المتحدث إن الولايات المتحدة ملزمة أيضا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن كوريا الشمالية، وأنها سوف تتعاون بشكل وثيق مع الحلفاء الإقليميين وشركاء الأمم المتحدة بشأن هذه المسألة، مؤكدة أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان لا يزال صارما. وخلال خطابه يوم الاثنين الذي كشفت عنه وكالة الأنباء المركزية التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية، قرر كيم زيادة تعزيز القوة النووية لبلاده وقال إنه في حين أن هذه الطاقة النووية تشكل رادعا للعدوان، إلا أنها لا يمكن أن تقتصر على الدور الوقائي في حالة وجود تهديد لبلاده.