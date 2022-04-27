مون يدافع عن عملية السلام بعد استفزاز كوريا الشمالية

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دافع الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" عن مبادراته للسلام في شبه الجزيرة الكورية وسط التوتر المتزايد في المنطقة بعد سلسلة من الاستفزازات الكورية الشمالية. وفي مقابلة مسجلة تم بثها على قناة "جيه تي بي سي" التلفزيونية أمس الثلاثاء، رد مون على الانتقادات بأن عملية السلام الخاصة به قد عادت إلى المربع الأول بسبب مجموعة الإجراءات الاستفزازية الكورية الشمالية الأخيرة، حيث أكد على أنه كان هناك سلام في السنوات الخمس الماضية لا يمكن إنكاره. وقال إنه قد يكون هناك أسف بشأن عدم تقدم العلاقات بين الكوريتين، لكن ذلك لا يزال غير خاضع للنقد. وفي أثناء تقييمه بشكل إيجابي للرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" لنهجه "الجريء" من أعلى إلى أسفل في معالجة قضايا شبه الجزيرة الكورية من خلال عقد اجتماعات قمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، امتنع مون عن تقييم كيم، قائلا إنه ليس الوقت المناسب للقيام بذلك. واعترف الرئيس الكوري الجنوبي الذي ستنتهي ولايته في أقل من أسبوعين بأنه كشف في السابق عن وجهة نظر إيجابية تجاه نظيره الكوري الشمالي، لكنه تجاوز "الخط الأحمر" بإطلاقه صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وهي المرة الأولى منذ خمس سنوات. وكان الزعيم الكوري الشمالي قد أشار في خطاب ألقاه خلال عرض عسكري ضخم يوم الاثنين، إلى إمكانية حدوث المزيد من الاستفزازات، حيث تعهد بتعزيز القوة النووية لبلاده وعدم استبعاد اتخاذ إجراءات استباقية بما في ذلك هجوم نووي. وبالإضافة إلى ذلك، انتقد مون الرئيس المنتخب "يون صوك يول" لاستخدامه لغة قاسية تجاه كوريا الشمالية وحديثه عن "ضربة وقائية"، قائلا إن ذلك يمكن أن يزيد من حدة التوتر.