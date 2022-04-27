التضخم الاستهلاكي المتوقع في كوريا يصل إلى أعلى مستوى منذ 9 سنوات

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بلغ التضخم المتوقع في كوريا أعلى مستوياته منذ تسع سنوات في شهر أبريل الجاري وسط الارتفاع السريع في الأسعار. وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن التضخم المتوقع، الذي يقيس آراء المستهلكين حول مقدار ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الـ12 القادمة، قد بلغ 3,1% هذا الشهر، بزيادة 0,2% مقارنة بشهر مارس، وهو ما يعد أعلى مستوى منذ شهر أبريل من عام 2013، عندما سجل التضخم المتوقع أيضا 3,1%.وقال "هوانغ هي جين" المسؤول في البنك المركزي، إن النمو الملحوظ في أسعار المستهلكين والمنتجين قد أثر على هذا الارتفاع، فضلا عن تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي وسط تباطؤ الوباء، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا. كما سجل مؤشر سعر الفائدة الرئيسي المتوقع، الذي يشير إلى كيفية رفع سعر الفائدة القياسي في المستقبل، مستوى قياسيا مرتفعا عند 141، بزيادة خمس نقاط عن مارس، وسط تكهنات متزايدة بأنه سيتم رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل ترويض التضخم.وقد تم إجراء أحدث مسح بواسطة البنك المركزي الكوري على ألفين و500 أسرة في جميع أنحاء البلاد، في الفترة من 12 أبريل وحتى 19 أبريل.