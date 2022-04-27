صحيفة يابانية تدعو كيشيدا لحضور حفل تنصيب يون

Photo : KBS News

دعت صحيفة "أساهي" اليومية اليابانية رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" لحضور حفل تنصيب الرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول"، من أجل المساعدة على تحسين العلاقات بين سيول وطوكيو. ووجهت الصحيفة هذه الدعوة في افتتاحية نُشرت اليوم الأربعاء، حيث قالت إن الوقت قد حان لإعادة تنشيط العلاقات المجمدة بين البلدين منذ فترة طويلة.ووصفت أساهي حفل تنصيب يون يوم 10 مايو بأنه فرصة، قائلة إن كيشيدا بحاجة إلى إظهار جهود لتطوير العلاقات الثنائية من خلال التعاون على مستوى القيادة. وأشارت الصحيفة إلى وجود حالات سابقة لحضور مراسم تنصيب رؤساء كوريا الجنوبية، بواسطة رؤساء وزراء يابانيين، بمن في ذلك "جونيشيرو كويزومي" و"ياسو فوكودا"، كنماذج يحتذى بها.ومن ناحية أخرى، التقى الوفد السياسي الذي أرسله الرئيس الكوري المنتخب إلى اليابان، مع كيشيدا في طوكيو أمس الثلاثاء، حيث سلمه رسالة من يون، والتي قال رئيس الوفد إنها تعبر عن رغبة الرئيس المنتخب في رؤية تحسن في العلاقات الثنائية بين البلدين.وردا على سؤال عما إذا كان يون قد دعا كيشيدا لحضور حفل التنصيب، قال "جونغ جين سوك" رئيس الوفد الكوري، وهو أيضا نائب رئيس البرلمان، إن الأمر متروك لليابان لاتخاذ مثل هذا القرار وفقا للبروتوكولات الدبلوماسية، معربا عن ترحيب كوريا بكيشيدا إذا كان ينوي حضور الحفل.