الأمم المتحدة تحث كوريا الشمالية على العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي

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حثت الأمم المتحدة كوريا الشمالية على العودة إلى محادثات نزع السلاح النووي. جاء ذلك بعد أن أشار زعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون" إلى احتمال أن تقوم بلاده بتوجيه ضربة نووية استباقية.وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة "فرحان حق" في مؤتمر صحفي دوري عقده أمس الثلاثاء، إن الأمم المتحدة ناشدت كوريا الشمالية منذ فترة طويلة للتعاون مع الأطراف المعنية والعودة إلى الحوار بشأن نزع السلاح النووي بشكل سلمي من شبه الجزيرة الكورية. وأضاف أن الأمم المتحدة توصي كوريا الشمالية مرة أخرى بالقيام بذلك، كما توصيها بالامتناع عن توجيه رسائل ضارة.وقد جاءت هذه التصريحات تعليقا على ما قاله الزعيم الكوري الشمالي في خطاب ألقاه خلال عرض عسكري أول من أمس الاثنين، من أن الأسلحة النووية لكوريا الشمالية لا يمكن أن تقتصر على دور وقائي في حالة وجود تهديد للمصالح الأساسية لبلاده. كما تعهد كيم بتعزيز القوة النووية لبلاده، وحذر من أن أي قوة تسعى إلى مواجهة عسكرية معها سوف تختفي من الوجود، مشددا على أن نظامه الحاكم سيكون "مستعدا تماما" للقيام بمهمته في الردع النووي في أي وقت.