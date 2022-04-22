الحكومة الجديدة تدرس رفع القيود الخاصة بارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

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من المتوقع أن تتخذ الحكومة الكورية الجديدة قرارا بشأن رفع القيود الخاصة بارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة في أواخر مايو القادم، بعد تنصيب الرئيس المنتخب "يون صوك يول".وتخطط الحكومة الجديدة لاتخاذ التدابير اللازمة في غضون شهر لتوفير عدد كاف من الأسرّة والكوادر الطبية، وحماية الطبقات الضعيفة، استعدادا لعودة موجة انتشار فيروس كورونا، كما تخطط لتأمين علاجات كورونا الإضافية بما يكفي لحوالي مليون شخص.وجاءت هذه الخطط في "خريطة الطريق للاستجابة الطارئة لكورونا لمدة 100 يوم" التي أعدتها اللجنة الخاصة للاستجابة الطارئة لفيروس كورونا، التابعة للجنة الرئاسية الانتقالية، والتي كشف عنها رئيس اللجنة "آن تشول سو"، اليوم الأربعاء، حيث قال إن عددا من الخبراء يتوقعون تفشى عدوى بمتحور جديد من فيروس كورونا خلال الخريف القادم، الأمر الذي يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات لمكافحته حتى نهاية أغسطس.وأضاف أن اللجنة ستتخذ قرارا بشأن إزالة القيود المفروضة على ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة في غضون 30 يوما، أي قبل نهاية شهر مايو القادم.