عبادة كيم جونغ أون تصل إلى ذروتها بعد العرض العسكري

Photo : YONHAP News

استخدمت كوريا الشمالية العديد من التعبيرات للإشادة بزعيمها "كيم جونغ أون" بعد عرضها العسكري الذي أقيم يوم الاثنين الماضي بمناسبة الذكرى التسعين على تأسيس الجيش الثوري الشعبي الكوري الشمالي.وأشادت صحيفة "رودونغ شنمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية في مقال لها اليوم الأربعاء بـ"كيم جونغ أون"، قائلة إن الجنود المشاركين في العرض العسكري حصلوا على أعلى درجات الشرف لأن "كيم" أشرف بنفسه على العرض.وأضافت الصحيفة أن فضل وجود كوريا الشمالية الحالية يعود للزعيم "كيم جونغ أون" الذي لديه بعد نظر عبقري، ولقيادته الرائعة وشجاعته التي لا تضاهي.ووصفت الزي الذي ارتداه "كيم" في العرض العسكري بأنه زي رئيس الدولة، مؤكدة من جديد أن رتبة "كيم" لا تزال هي رئيس الدولة.