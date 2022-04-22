وزيرا الدفاع الكوري والماليزي يناقشان التعاون في الصناعات الدفاعية

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ناقش وزير الدفاع الكوري الجنوبي مع نظيره الماليزي سبل تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية.ووفقا لوزارة الدفاع في سيول، عقد الوزير "صوه اوك" ونظيره الماليزي "هشام الدين حسين" مؤتمرا عبر الفيديو أمس الأربعاء، حيث اتفقا على أن التعاون الثنائي في صناعة الأسلحة يمكن أن يكون رمزا للثقة المتبادلة والمشاركة الاستراتيجية القوية.وخلال الاجتماع، أوضح "صوه" بالتفصيل الأداء المتميز للطائرات المقاتلة الكورية "إف إيه -50"، بالإضافة إلى تدابير الدعم الحكومية.الجدير بالذكر أن كوريا تتنافس للفوز بصفقة لبيع طائرات هجومية خفيفة إلى ماليزيا.كما وقّع الجانبان على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الدفاعي الثنائي. وبذلك تكون كوريا الجنوبية قد وقعت مذكرات تفاهم مع جميع الدول الأعضاء العشرة في رابطة دول جنوب شرق آسيا.وأوضحت الوزارة أن الحكومة أكملت بذلك إحدى المهام الدفاعية الرئيسية، في إطار السياسة الجنوبية الجديدة لحكومة "مون جيه إين".وضمن الجهود المبذولة لتوسيع التعاون الدفاعي، اتفقت الجانبان أيضا على عقد اجتماع على مستوى العمل في وقت لاحق لمناقشة التبادلات العسكرية والتعليم العسكري وتعزيز الاتصالات الاستراتيجية.