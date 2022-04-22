الرئيسة السابقة بارك تعرب عن عزمها حضور حفل تنصيب يون

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أعربت الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" عن عزمها حضور حفل تنصيب الرئيس المنتخب "يون صوك يول"، الذي سيعقد أمام مقر البرلمان في شهر مايو القادم، وفقا لرئيس اللجنة التحضيرية للحفل "بارك جو سون"، الذي كشف في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء عن ان الرئيسة السابقة "بارك" أعربت عن شكرها عندما سلم إليها دعوة حضور الحفل في منزلها في "ديغو" أول من أمس الثلاثاء. وكانت الدعوة مصحوبة برسالة كتبها "يون" بخط يده.ونقل "بارك جو سون" عن الرئيسة "بارك" قولها إنها تتقدم بالتهنئة على تشكيل الحكومة الجديدة، وأشارت إلى صعوبة السفر لأكثر من ثلاث ساعات في ظل ظروفها الصحية، لكنها أكدت أنها ستركز على التعافي من خلال التمارين الرياضية.وردا على سؤال عما إذا كان يمكن اعتبار التصريحات بمثابة تأكيد منها أنها ستحضر حفل التنصيب يوم 10 مايو، قال رئيس اللجنة إنه يمكن تفسيرها بهذه الطريقة.وحول ما إذا كان رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" سيحضر الحفل، قال "بارك" إن وفد "يون" في طوكيو قد التقى برئيس الوزراء، ونقل إليه نية إرسال الدعوة، لكنه لم يتلق ردا بعد.