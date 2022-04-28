انتهاء الجلسة البرلمانية بعد سبع ساعات من المماطلة البرلمانية للمعارضة

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اختتمت الجلسة العامة البرلمانية غير العادية أمس الأربعاء، لتنتهي بذلك إجراءات المماطلة البرلمانية التي اتخذها حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، لعرقلة تمرير تشريعات إصلاح النيابة العامة المثيرة للجدل.وبدأ حزب المعارضة إجراءات المماطلة في حوالي الساعة 5:10 مساء بكلمة لزعيم التكتل البرلماني للحزب "كوان صونغ دونغ"، واستمرت لمدة 7 ساعات حتى منتصف الليل.ثم أخذ الكلمة النائب "كيم جونغ مين" من الحزب الديمقراطي الحاكم، وتبعه النائب "كيم وونغ" من الحزب المعارض والنائب "آن مين سوك" من الحزب الديمقراطي.وانتقد نواب حزب قوة الشعب الحزب الديمقراطي لمسارعته إلى تمرير التشريع، متهمين الحزب بأن الغرض من مشروع القانون إخفاء التجاوزات الإجرامية للحكومة الحالية، في حين شدد الحزب الحاكم على الحاجة إلى إصلاح النيابة العامة من خلال اللوائح الديمقراطية.ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة عامة في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت، ليتم طرح أحد مشروعات قوانين الإصلاح للتصويت على الفور.ويعتزم الحزب الديمقراطي عقد جلسة برلمانية عامة مرة أخرى في الأسبوع القادم لتمرير التشريع الثاني الخاص بمراجعة قانون الإجراءات الجنائية.