كوريا الجنوبية تطلق قمرا اصطناعيا لنظام تحديد المواقع العالمي الدقيق في يونيو

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ستطلق كوريا الجنوبية أول قمر اصطناعي مطور محليا ومزود بنظام تحديد المواقع العالمي في أواخر يونيو القادم.وأعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الخميس أنه سيتم إطلاق القمر الاصطناعي في الفترة من 22 إلى 23 يونيو، من المركز الفضائي في "غيانا" الفرنسية في أمريكا الجنوبية.وسوف تعقد الوزارة اجتماعا للخبراء المدنيين والمسؤولين من المنظمات ذات الصلة اليوم الخميس للتحقق من استعدادات الإطلاق.ويذكر أنه منذ عام 2014 ظلت الحكومة الكورية تسعى إلى تطوير نظام تعزيز الأقمار الاصطناعية الكوري، المصمم لتقليل هامش الخطأ إلى ما بين متر واحد وثلاثة أمتار، عند تحديد المواقع بدقة باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي، والذي يمكن أن يوفر بدوره بيانات دقيقة للرحلات.وسوف يتم تشغيل القمر الاصطناعي في ديسمبر، ليوفر تغطية كاملة لكوريا على أساس تجريبي قبل بدء التشغيل الكامل في نهاية العام القادم بعد نجاح اختبار موثوقية النظام.