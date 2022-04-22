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السياسية

الرئيس الأمريكي يزور كوريا واليابان في الفترة من 20 إلى 24 مايو

Write: 2022-04-28 11:23:05Update: 2022-04-28 14:23:19

الرئيس الأمريكي يزور كوريا واليابان في الفترة من 20 إلى 24 مايو

Photo : KBS News

أعلنت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، أمس الأربعاء أن الرئيس "جو بايدن" سوف يزور كوريا الجنوبية واليابان في الفترة من 20 إلى 24 مايو لإجراء محادثات قمة الرئيس الكوري ورئيس الوزراء الياباني.
وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض أن "بايدن" سيزور البلدين لتعميق العلاقات الثنائية الحكومية والاقتصادية والشعبية.
وأضاف البيان أن "بايدن" سيعقد اجتماعات ثنائية مع الرئيس الكوري الجنوبي الجديد "يون صوك يول"، ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، حيث سيتم مناقشة فرص تعميق العلاقات الأمنية الحيوية، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتوسيع التعاون الوثيق لتحقيق نتائج عملية.
وفي طوكيو، سيلتقي "بايدن" أيضا بقادة منتدى "كواد" الأمني الرباعي المكون من أستراليا واليابان والهند والولايات المتحدة.

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