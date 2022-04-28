كوريا تصدر تحذيرا من السفر إلى السلفادور بسبب المخاوف الأمنية

أصدرت وزارة الخارجية الكورية تحذيرا خاصا من السفر إلى السلفادور، وسط المخاوف الأمنية المتزايدة في تلك الدولة الواقعة في قارة أمريكا الوسطى.وقالت الوزارة إن التحذير من السفر إلى السلفادور دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 12 من صباح اليوم الخميس، بعدما مددت السلفادور حالة الطوارئ في وقت سابق من هذا الأسبوع للتصدي لعنف العصابات.وتم إعلان حالة الطوارئ مبدئيا هناك ضد العصابات يوم 27 مارس، وتم تمديدها مؤخرا لمدة شهر آخر، ويقيد هذا الإجراء الحق في التجمع ويسمح بالاعتقالات دون أوامر قضائية، كما يُسمح للسلطات أيضا باعتراض المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني دون إصدار أمر من المحكمة.وطلبت وزارة الخارجية الكورية من رعاياها إلغاء أو تأجيل سفرهم إلى السلفادور، بينما نصحت الموجودين هناك بالفعل بتوخي المزيد من الحذر من أجل سلامتهم.