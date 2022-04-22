مجموعة قرصنة إلكترونية كورية شمالية تهاجم شركة عسكرية في الجنوب

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تبين أن مجموعة القرصنة الإلكترونية المرتبطة بكوريا الشمالية والمسماة "ستون فلاي"، قد استمرت في ممارسة أعمال القرصنة ضد أهداف في كوريا الجنوبية، بما في ذلك الهجوم على شركة ذات صلة بالصناعة العسكرية في شهر فبراير الماضي.جاء ذلك في تقرير أصدرته شركة "سيمانتيك" الأمريكية للأمن السيبراني أمس على موقعها على الإنترنت.وكانت المجموعة قد شنت هجوما على شركة هندسية تعمل في مجالي الطاقة والصناعات العسكرية في كوريا الجنوبية خلال شهر فبراير الماضي، مما أدى إلى إتلاف 18 جهاز كمبيوتر بعد أن اخترقت نظام الشركة ببرمجيات خبيثة.لكن شركة "سيمانتيك" لم تكشف عن اسم هذه الشركة ولم تكشف أيضا ما إذا كانت المعلومات التي كانت موجودة لديها قد سرقت بالفعل أم لا.الجدير بالذكر أن "ستون فلاي" مجموعة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية وقد أصبحت معروفة لأول مرة بعد تنفيذها هجمات "دي دوس" على مواقع بعض الأجهزة الحكومية والمالية الكورية الجنوبية والأمريكية في شهر يوليو من عام 2009.