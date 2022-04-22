تطبيع أعمال مهرجان جون جو السينمائي بعد تخفيف الحجر الصحي

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تُفتتح اليوم الدورة الثالثة والعشرون من مهرجان "جون جو" السينمائي الدولي.وكان المهرجان قد قرر عرض جميع أفلامه عبر الإنترنت قبل عامين ليصبح الأول الذي يتخذ مثل هذه الخطوة من بين المهرجات الكورية الأخرى، لكنه عاد هذا العام لتطبيع فعالياته تماشيا مع تخفيف قواعد الحجر الصحي، حيث يمكن لزواره مشاهدة الأفلام في دور السينما الخاصة بالمهرجان ويستمتعون بفعالياته في الواقع الفعلي في منطقة شارع "جون جو للسينما".وقالت اللجنة التنظيمية للمهرجان إن هذه الدورة أعادت إحياء الصفات الاحتفالية بشكل كامل.ومن المتوقع أن تستمر مختلف فعاليات المهرجان على مدار 10 أيام، أي حتى السابع من شهر مايو القادم.وسوف تقام مراسم الافتتاح اليوم، ومراسم توزيع الجوائز يوم الرابع من مايو، ومراسم الختام يوم السابع من مايو، وكلها في "قبة جون جو".ومن المقرر أن يتم خلال المهرجان عرض 217 فيلما تم إنتاجها في 56 دولة، من بينها 94 فيلما كوريا.