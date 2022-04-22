الحكومة الكورية تأمل في المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب

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أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن رغبتها في المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب الروسية فيها.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن "يون صونغ دوك" المنسق الاقتصادي والدبلوماسي التابع لها قد اتصل هاتفيا أمس مع النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية "يوليا سفيريدينكو" تلبية لطلب منها، حيث نقل إليها هذه الرغبة.كما تبادل الجانبان الآراء حول تقديم كوريا مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا والتعاون في التنمية في أوكرانيا، بما في ذلك إعادة الإعمار، بعد انتهاء الحرب.ومن جانبها أعربت الوزيرة الأوكرانية عن الشكر لكوريا الجنوبية حكومة وشعبا على التضامن والدعم، وطلبت من الجانب الكوري الاهتمام والتعاون في إعادة إعمار بلادها.يشار إلى أن المنسق الكوري والوزيرة الأوكرانية يتوليان رئاسة اللجنة الكورية الأوكرانية للتعاون التجاري والاقتصادي، وقد انطلقت أعمال تلك اللجنة في شهر ديسمبر من عام 2011، وعقدت 4 اجتماعات حتى شهر أبريل من عام 2018.وأضافت الوزارة الكورية أن الجانبين اتفقا على تنظيم الاجتماع الخامس للجنة فور استقرار الوضع هناك من أجل مناقشة الشؤون الشاملة بما في ذلك مشروعات إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي.