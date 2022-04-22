عقد القمة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في 21 مايو

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من المقرر أن يعقد الرئيس المنتخب "يون صوك يول" قمة ثنائية مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في 21 مايو.وقالت المتحدثة باسم الرئيس المنتخب "بيه هيون جين" اليوم الخميس إن "يون" رحب بخطة "بايدن" لزيارة كوريا الجنوبية في الفترة من 20 إلى 22 مايو.وقالت "بيه" إن "يون" يخطط لإجراء محادثات مكثفة مع الرئيس الأمريكي حول سبل تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون بشأن كوريا الشمالية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية الرئيسية.وأعربت المتحدثة عن أمل الفريق الانتقالي الرئاسي بأن توفر القمة القادمة فرصة تاريخية للبلدين لتعزيز التحالف الاستراتيجي الشامل بينهما.وتأتي تصريحات "بيه" في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض رسميا عن خطة "بايدن" لزيارة كوريا الجنوبية واليابان في الفترة من 20 إلى 24 مايو. وسوف تكون هذه أول زيارة للرئيس الأمريكي "بايدن" إلى كوريا الجنوبية منذ توليه منصبه في يناير من العام الماضي.ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان قضايا شبه الجزيرة الكورية مع تصاعد التوتر في المنطقة بعد سلسلة من الاستفزازات من قبل كوريا الشمالية. كما يُتوقع أن يزور "بايدن" المنطقة الأمنية المشتركة في "بان مون جوم"، بالإضافة إلى بعض المرافق المتعلقة بصناعة أشباه الموصلات.