محكمة سيول الإدارية تحكم ضد المغني الكوري الأمريكي الممنوع من زيارة كوريا

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خسر المغني الكوري الأمريكي "ستيف يو" الدعوى القضائية الثانية التي أقامها ضد البعثة الدبلوماسية الكورية الجنوبية في الولايات المتحدة.وحكمت محكمة سيول الإدارية أمس الخميس ضد "يو"، الذي أقام دعوى قضائية ضد القنصلية العامة الكورية في "لوس أنجلوس"، بعد أن رفضت القنصلية منحه تأشيرة دخول.وقالت المحكمة إن المصلحة العامة في رفض إصدار التأشيرة لا تزال تفوق المصلحة المتحققة لـ "يو" إذا وافقت الحكومة على منح التأشيرة له. وأضافت أن المدعي لا يبدو أنه بذل أي جهد للتعامل مع مسؤوليته كمواطن كوري.وكان "يو"، المعروف باسمه الكوري "يو سونغ جون"، قد حصل على الجنسية الأمريكية في عام 2002، لغرض مزعوم وهو التهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية، وتم منعه من دخول كوريا الجنوبية في ذلك العام.وقد أقام "يو" دعوى قضائية ضد القنصلية العامة في "لوس أنجلوس" في عام 2015 لرفضها إصدار تأشيرة الكوريين في الخارج له، ثم حكمت المحكمة العليا لصالحه في عام 2020.وعلى الرغم من فوز "يو" في القضية، رفضت القنصلية الكورية مرة أخرى منحه تأشيرة الدخول، مما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية أخرى.