اختتام التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة وبدء نقل مقر وزارة الدفاع

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بدأت وحدات القيادة في وزارة الدفاع في نقل مقرها بعد اختتام التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وهي آخر مناورات من ذلك النوع في ظل إدارة "مون جيه إين".ووفقا لهيئة الأركان المشتركة أمس الخميس، انتهت التدريبات الربيعية المشتركة بين البلدين الحليفين والتي بدأت يوم 18 أبريل واستمرت 9 أيام، واشتملت على محاكاة بالكمبيوتر.ومع انتهاء التدريبات، بدأت وزارة الدفاع في إخلاء مقرها الرئيسي في منطقة "يونغ سان"، والذي سيتم تحويله إلى مقر للمكتب الرئاسي للرئيس المنتخب "يون صوك يول" ومعاونيه، حيث يبدؤون في ممارسة مهامهم هناك فور تنصيبه في العاشر من مايو.وسوف تنتقل المكاتب الرئيسية التابعة للوزارة، بما في ذلك مكاتب الوزير ونائب الوزير ومسؤول السياسات، إلى مبنى هيئة الأركان المشتركة القريب من المقر الرئيسي، وإجراء التجديدات داخل المبنى حتى منتصف يونيو.