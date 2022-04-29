ارتفاع الناتج الصناعي الكوري وانخفاض الاستهلاك والاستثمار في مارس

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ارتفع الناتج الصناعي الكوري في شهر مارس الماضي بعد انخفاضه لشهرين متتاليين، لكن الاستهلاك والاستثمار تراجعا في نفس الشهر.ووفقا لهيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، زاد الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد بنسبة 1.5% على أساس شهري في مارس، وانتعش الناتج الإجمالي للبلاد بعد انخفاضه بنسبة 0.3% في شهري يناير وفبراير.وزاد الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع بنسبة 1.3% عن الشهر الأسبق، في حين ارتفع إنتاج قطاع الخدمات بنسبة 1.5% على أساس شهري.ومن ناحية أخرى، انخفضت مبيعات التجزئة، التي تعد مؤشرا رئيسيا لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر الأسبق، كما تراجع استثمار رأس المال بنسبة 2.9% على أساس شهري في مارس.وانخفض المؤشر المتزامن المركب، الذي يقيس المرحلة الحالية من دورة الأعمال، بمقدار 0.2 نقطة مئوية على أساس شهري ليصل إلى 102.4 في مارس، وهو أول انخفاض للمؤشر منذ ستة أشهر.