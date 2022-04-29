وفد الرئيس المنتخب يون يعود من رحلته إلى اليابان

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عاد إلى سيول أمس الخميس وفد المشاورات السياسية الذي أرسله الرئيس المنتخب "يون صوك يول" إلى اليابان، بعد زيارة استغرقت 5 أيام.وعند وصوله إلى مطار إنتشون الدولي، صرح نائب رئيس البرلمان "جونغ جين صوك"، الذي ترأس الوفد، بأن الوفد سيبذل جهودا لضمان أن تتخذ الحكومة القادمة الإجراءات اللازمة لمتابعة القضايا التي تمت مناقشتها مع المسؤولين اليابانيين خلال الزيارة.وقال أيضا إن اليابان لم تغير موقفها بشأن قيود التصدير المفروضة ضد كوريا الجنوبية وقضية ضحايا الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب وأحكام المحاكم الكورية الجنوبية ضد الشركات اليابانية في قضايا تعويض ضحايا العمل القسري، لكنها لم تعترض على اقتراح الوفد بأن يعمل البلدان معا على التوصل إلى حلول ملائمة للطرفين.وكانت اليابان قد أعربت عن معارضتها لحكم محكمة كورية بتعويض ضحايا العمل القسري من خلال مصادرة وبيع أصول شركات يابانية في كوريا.وقد أخبر الوفدُ المسؤولين اليابانيين بأنه يجب على سيول وطوكيو إجراء حوار مخلص والعمل معا لإيجاد حلول مقبولة لجميع الأطراف.والتقى الوفد برئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" ورئيس الوزراء الياباني الأسبق "شينزو آبي"، وكذلك حوالي 50 شخصية عامة خلال الزيارة.