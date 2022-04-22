رفع أسعار الغاز الطبيعي مرة أخرى في مايو

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من المقرر أن يتم رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل مرة أخرى في شهر مايو القادم، وسط ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الجمعة، من المقرر أن تُرفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 8.4%، أي بمقدار 1.23 وون لكل ميغاجول، اعتبارا من يوم 1 مايو. وسيتم رفع أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام التجاري بنسبة تتراوح بين 8.7% إلى 9.4%.وقد تم الإعلان بالفعل عن الزيادات في العام الماضي، بالإضافة إلى زيادتين أخريين في يوليو وأكتوبر.وسوف تؤدي الزيادة الأخيرة إلى ارتفاع متوسط فواتير الغاز الشهرية للأسر التي تستهلك ألفي ميغاجول بمقدار 2450 وون.وتأتي هذه الزيادة بعد أن رفعت الحكومة أسعار الغاز للمنازل والاستخدام التجاري بنسبة 1.8% هذا الشهر، في أول زيادة منذ يوليو من عام 2020.