الحكومة الكورية تلغي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة الأسبوع القادم

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قررت الحكومة الكورية رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة الأسبوع القادم، وسط استمرار التراجع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا.وأعلن رئيس الوزراء "كيم بو كيوم" عن هذا القرار اليوم الجمعة في تصريحات افتتاحية لاجتماع الحكومة حول الاستجابة للوباء.وقال "كيم" إن الحكومة اتخذت هذا القرار في ضوء رغبة الشعب القوية في العودة إلى الحياة الطبيعية واستمرار انخفاض الإصابات، لكن ارتداء الكمامات سيظل إلزاميا في التجمعات والحفلات الموسيقية والأحداث الرياضية والتجمعات الأخرى التي تضم 50 شخصا أو أكثر.كما أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة اتخذت هذا القرار بعد إجراء مناقشات داخلية مكثفة تستند إلى تحليلات الخبراء ومراجعة تغيير السياسات في البلدان الأخرى.