زيادة تخفيض ضريبة الوقود إلى 30% اعتبارا من 1 مايو

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صرحت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية اليوم الجمعة بأنه سيتم توسيع التخفيضات الضريبية على الوقود من 20% إلى 30% بدءا من الشهر القادم.ووفقا للوزارة، سيتم تخفيض الضريبة المفروضة على البنزين بمقدار 83 وون لتصبح 573 وون لكل لتر اعتبارا من الأول من مايو.وسيتم تخفيض ضريبة الديزل بمقدار 58 وون لتصبح 407 وون لكل لتر، وتخفيض ضريبة الغاز المسال بمقدار 21 وون لتصبح 142 لكل لتر.وسوف تقلل هذه الخطوة من متوسط تكاليف الوقود لسائقي المركبات التي تسير بالبنزين بحوالي عشرة آلاف وون شهريا.وقد تم تطبيق التخفيض الضريبي بنسبة 20% في نوفمبر من العام الماضي ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وسط ارتفاع أسعار الطاقة.وكان من المقرر أن ينتهي التخفيض الضريبي المؤقت في نهاية أبريل، لكن الحكومة قررت في مارس تمديده بنسبة 20% لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى يوليو.ثم قررت الحكومة زيادة التخفيض إلى 30% بعد ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.