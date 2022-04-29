كيم جونغ أون يدعو إلى تعزيز القوة العسكرية

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نقلت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية عن "كيم جونغ أون" دعوته لجيش بلاده إلى تعزيز قوته للقضاء على الأعداء.ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، وجه "كيم" تلك الدعوة في جلسة تصوير مع المشاركين في العرض العسكري الضخم الذي أقيم يوم الاثنين الماضي.وخلال الجلسة، قال "كيم" إن العرض أظهر الحداثة والبطولة والتطور الجذري للقوات المسلحة وتفوقها العسكري والتقني الذي لا نظير له، كما شدد على ضرورة قيام جميع أفراد الخدمة العسكرية بتعزيز القوة بجميع السبل للقضاء على العدو.وكان من بين المشاركين في جلسة التصوير كبار المسؤولين العسكريين في كوريا الشمالية، بمن فيهم "باك جونغ تشون"، وكذلك "ري بيونغ تشول" الذي شوهد خلال العرض الأخير بعد تجريده من رتبته العسكرية في يوليو من العام الماضي.وقد نظمت كوريا الشمالية عرضا عسكريا ضخما مساء الاثنين لإحياء الذكرى التسعين على تأسيس جيشها، حيث عرضت ترسانتها الصاروخية، بما في ذلك الصاروخ الباليستي "هوا صونغ-17" العابر للقارات، والصاروخ الأسرع من الصوت الذي تم اختباره مؤخرا.