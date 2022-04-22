الرئيس مون يدرس إصدار عفو عن الرئيس الأسبق لي ميونغ باك

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الجمعة إنه يدرس إصدار عفو عن الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" على أساس العدالة القضائية والإجماع الوطني، مشيرا إلى أن هناك آراء متباينة حول إصدار ذلك العفو.جاء ذلك في رده على عريضة تعترض على إصدار عفو عن الرئيس الأسبق "لي"، حيث أضاف أنه ليس لديه خيار سوى الرد من حيث المبدأ.وقال "مون" إن مقدم العريضة أكد أن السبب في معارضته لإصدار عفو عن الرئيس الأسبق "لي" يرجع إلى الحاجة إلى فرض عقوبة على جرائم الفساد السياسي دون أي نوع من التسامح، وعدم إظهاره موقفا من الندم حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من أفراد الشعب لديه نفس الرأي.لكنه أضاف أن هناك عددا آخر من أفراد الشعب يؤيدون إصدار عفو عن الرئيس الأسبق "لي" لتحقيق الانسجام والوحدة الوطنية.ومن المتوقع أن يتخذ الرئيس "مون" الذي لم يتبق له سوى 10 أيام على انتهاء فترته الرئاسية، قرارا بهذا الشأن قريبا.وقال "مون" إنه يتعاطف شخصيا مع العريضة الأخرى التي تعترض على نقل مكتب الرئاسة، معربا عن تساؤله عما إذا كان من الضروري تنفيذ ذلك الانتقال الذي كانت تكلفته كبيرة.