تقرير يؤكد استمرار كوريا الشمالية في استعادة موقعها النووي

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قال تقرير نشره موقع "38 نورث" الأمريكي المتخصص في شؤون كوريا الشمالية أمس الخميس إن الصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية التجارية يوم الثلاثاء الماضي لموقع "بونغ كيه ري" للتجارب النووية، تشير إلى أن كوريا الشمالية مستمرة في العمل لاستعادة مدخل النفق رقم 3.وكانت كوريا الشمالية قد قامت بتفكيك مدخل النفق رقم 3 في موقع "بونغ كيه ري" النووي في شهر مايو من عام 2018 بحضور عدد من المراسلين الأجانب، لكنها تقوم حاليا باستعادة النفق من خلال مدخل آخر جديد، فيما ظل المدخل المفكك مسدودا بالحجارة.وتمت تسوية المنطقة الواقعة خارج المدخل الجديد، وتجديد وتوسيع جدار احتياطي منخفض على الجانب الشمالي من المنطقة التي تمت تسويتها لمنع حدوث تعرية للأرض.وفي الطرف الشرقي من المنطقة، تم الانتهاء من تشييد مبنى دعم صغير، وإنشاء 8 مبان جديدة بالقرب من النفق.ويرى المراقبون أن كوريا الشمالية قد تقوم بإجراء تجربة نووية قريبا، على اعتبار أنه تم في الآونة الأخيرة رصد أعمال مستمرة لاستعادة النفق رقم 3 في موقع "بونغ كيه ري" للتجارب النووية.