اللجنة الرئاسية الانتقالية تنتقد قرار رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

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أعربت اللجنة الرئاسية الانتقالية عن استيائها من قرار الحكومة الحالية برفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة اعتبارا من يوم الاثنين القادم.وصرحت نائبة المتحدث باسم اللجنة "هونغ كيونغ هي" للصحفيين اليوم الجمعة بأن اللجنة توافق على إزالة إلزامية ارتداء الكمامات ضمن الجهود الرامية إلى العودة إلى الحياة الطبيعية، لكن اللجنة أكدت مرارا وتكرارا على أنه من السابق لأوانه إزالة الإلزامية ارتداء الكمامات في الوقت الحاضر.وقالت "هونغ" إن اللجنة لا يسعها إلا أن تسأل عن الأسباب التي أدت إلى توصل الحكومة الحالية إلى قرارها الأخير.وكان رئيس اللجنة "آن تشول سو" قد عارض علنا رفع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة في هذه المرحلة الزمنية، وقال إن اللجنة ستراجع إمكانية إزالة القيود في نهاية مايو، كما أشار إلى أنه لا يوجد أساس علمي واضح لقرار الحكومة، مشيرا إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية تجاوزت 50 ألفا، فيما بلغ عدد الوفيات الجديدة أكثر من 100 حالة وفاة.